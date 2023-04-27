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عزز أمانك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator: مقارنة بين Whonix و Tails

ishark blog article

2023-04-27 17:19:59

جرب حرية الإنترنت وعدم الكشف عن هويتك مع iSharkVPN Accelerator



هل سئمت من التعرض لبطء سرعات الإنترنت عند التصفح أو البث أو التنزيل؟ هل تقدر خصوصيتك وترغب في حماية هويتك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي خدمة شبكة افتراضية خاصة (VPN) متطورة تتيح لك الوصول إلى الإنترنت بسرعات فائقة مع ضمان إخفاء هويتك وأمانك على الإنترنت. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الويب دون أي قيود أو بث برامجك وأفلامك المفضلة بدقة عالية أو تنزيل الملفات بسرعات فائقة.



لا يوفر لك iSharkVPN Accelerator اتصالاً سريعًا وآمنًا بالإنترنت فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك التشفير العسكري ، وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، والوصول إلى الخوادم في أكثر من 50 دولة حول العالم. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك حماية هويتك على الإنترنت والحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن أنظمة التشغيل الأخرى التي تركز على الخصوصية مثل Whonix و Tails؟ بينما تم تصميم أنظمة التشغيل هذه لحماية إخفاء هويتك عبر الإنترنت ، إلا أنها تأتي مع بعض العيوب الكبيرة. Whonix ، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون صعب الإعداد والاستخدام ، وقد لا يعمل مع جميع التطبيقات. من ناحية أخرى ، يعمل Tails على تشغيل محرك أقراص USB وقد لا يكون عمليًا للاستخدام اليومي.



من ناحية أخرى ، يعمل iSharkVPN Accelerator بسلاسة مع نظام التشغيل الحالي الخاص بك ، مما يوفر لك الخصوصية والأمان اللذين تحتاجهما دون أي عمليات إعداد معقدة أو قيود على استخدامك للإنترنت. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت في أي مكان وزمان.



لذا ، إذا كنت ترغب في تجربة حرية وخصوصية الإنترنت دون التضحية بالسرعة أو الراحة ، فجرّب iSharkVPN Accelerator اليوم. اشترك الآن واستمتع بمزايا تجربة إنترنت سريعة وآمنة وخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التعامل مع ذيول ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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