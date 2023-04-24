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عزز تجربتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator وإعدادات Windows 10 VPN

ishark blog article

2023-04-24 18:25:09

هل سئمت من اتصالات الإنترنت البطيئة وغير الموثوقة أثناء استخدام VPN على جهاز Windows 10 الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



من خلال استخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على مزايا الخصوصية والأمان لشبكة VPN. تعمل هذه التقنية من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل كمية البيانات التي يجب نقلها ، مما يؤدي إلى تجربة تصفح أكثر سلاسة وأسرع.



ولكن كيف تقوم بتطبيق مسرع isharkVPN على جهاز Windows 10 الخاص بك؟ انه سهل! ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:



1. افتح إعدادات Windows 10 VPN.

2. انقر فوق "إضافة اتصال VPN".

3. أدخل المعلومات الضرورية ، بما في ذلك اسم الخادم والبروتوكول وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.

4. ضمن قسم "الخيارات المتقدمة" ، قم بتمكين خيار "استخدام البوابة الافتراضية على الشبكة البعيدة".

5. أخيرًا ، قم بتمكين مسرع isharkVPN عن طريق تحديده من القائمة المنسدلة "مزود الخدمة".



هذا كل شيء! مع مسرع isharkVPN وإعدادات VPN الخاصة بنظام Windows 10 التي تم تكوينها بشكل صحيح ، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح إنترنت سريعة وآمنة وفعالة.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم وانتقل بتجربة VPN الخاصة بك إلى المستوى التالي!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إعدادات windows 10 vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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