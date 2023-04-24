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المقارنة النهائية: Windows Defender vs McAfee Antivirus وفوائد iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 13:39:52

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مع isharkVPN ، ستكون سرعات الإنترنت لديك عالية بفضل تقنية التسريع المبتكرة. قل وداعًا للتخزين المؤقت للفيديوهات والتنزيلات البطيئة. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال شبكتهم الآمنة ، يمكنك التصفح دون خوف من أعين المتطفلين أو المتسللين الذين يحاولون سرقة معلوماتك الشخصية.



وعندما يتعلق الأمر بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات والبرامج الضارة ، فإن isharkVPN متوافق مع كل من Windows Defender و McAfee Antivirus. ولكن ما هو. الأفضل؟



بينما يعد Windows Defender خيارًا موثوقًا به ومجانيًا ، فإن McAfee Antivirus يقدم ميزات أكثر تقدمًا ولديه معدل اكتشاف أعلى للبرامج الضارة. بالإضافة إلى ذلك ، يأتي برنامج McAfee Antivirus مزودًا بإجراءات أمان إضافية ، مثل جدار الحماية وحماية الويب ، للحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في مأمن من جميع الزوايا.



فلماذا لا يكون لديك كلاهما؟ مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين - سرعات إنترنت فائقة السرعة والحماية القصوى من الفيروسات والبرامج الضارة.



لا تقبل السرعات البطيئة وانعدام الأمن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم وتصفح الويب بكل سهولة وثقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defender vs mcafee antivirus ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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