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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe VPN

ishark blog article

2023-04-24 03:35:46

إذا كنت تقرأ هذا المقال ، فمن المحتمل أنك تبحث عن خدمة VPN موثوقة وآمنة. اليوم ، سنقدم لك مزودي VPN ممتازين: isharkVPN Accelerator و Windscribe VPN. يقدم كلاهما مجموعة من الميزات المصممة للحفاظ على أمانك وأمانك عبر الإنترنت ، لذلك دعونا نلقي نظرة على ما يقدمه كل منهما.



الأول هو isharkVPN Accelerator. تتمثل إحدى الميزات البارزة لمزود VPN هذا في سرعات الاتصال الفائقة. مع isharkVPN ، ستتمكن من البث والتنزيل والتصفح بسهولة ، دون القلق بشأن التخزين المؤقت أو التأخير. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم isharkVPN تشفيرًا عسكريًا لضمان بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا. سواء كنت تستخدم شبكة wifi عامة أو تتصل بالإنترنت من بلد أجنبي ، فإن isharkVPN Accelerator قد جعلك مغطى.



التالي هو Windscribe VPN. على الرغم من أنه قد لا يكون لديه نفس سرعات البرق مثل isharkVPN Accelerator ، إلا أن Windscribe تعوضه عن طريق حماية الخصوصية الشاملة. تقدم Windscribe مجموعة من الميزات المتقدمة ، مثل مفتاح القفل ، وحماية تسرب DNS ، وحظر الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك ، مع Windscribe ، يمكنك الاختيار من بين خوادم في أكثر من 63 دولة ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمسافرين الدائمين أو أي شخص يحتاج إلى الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا.



إذن ، أي من مزودي خدمة VPN هؤلاء مناسب لك؟ في النهاية ، هذا يعتمد على احتياجاتك. إذا كنت تبحث عن سرعات فائقة وأداء موثوق به ، فإن isharkVPN Accelerator هو السبيل للذهاب. ومع ذلك ، إذا كنت مهتمًا أكثر بالخصوصية والأمان ، فإن Windscribe VPN هو الخيار الأفضل. في كلتا الحالتين ، لا يمكنك أن تخطئ مع أي من مزودي VPN الممتازين هؤلاء. فلماذا تنتظر؟ اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بتجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مسح VPN ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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