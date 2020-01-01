حماية خصوصيتك مع VPN مجاني
- ليس لديه بيانات أو حدود للسرعة
- ليس لديه إعلانات
- لا تسجّل نشاطك على الإنترنت
- محمي بقوانين الخصوصية السويسرية
لماذا نعرض شبكة خاصة مجانية؟
أطلقنا الشبكة الخاصة الافتراضية الخاصة بشارك التي تستعين بمخطط متقدم لحماية أنشطتك على الإنترنت وبياناتك الحساسة، بما في ذلك بروتوكول الإنترنت، الهوية، كلمة السر، الحسابات المصرفية، إلخ.وعلاوة على ذلك، فإنه يخلق الحرية بالنسبة لك للوصول إلى الشبكة العالمية لمزيد من الترفيه.لا تسرب، لا أثر، لا هجوم.
بدلاً من القيود المختلفة والأداء الضعيف على معظم الشبكات الخاصة الافتراضية المجانية منخفضة التقييم، يمكن أن تقدم لك الشبكة الخاصة الافتراضية لشارك أفضل تجربة على الإنترنت وأكثرها أمانًا.
- شبكة VPN المجانيةالشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى
- مواقع الخوادم100+ الخوادم في 6 مواقع3-5 خوادم في 3 مواقع
- سرعة الإنترنتأسرع 5xبطيء جداً
- تشفير قوي
- اتصال مستقر
- إخفاء عنوان IP
- لا توجد سجلاتلست متأكدا
- لا تسجيل
هل يجب أن أستخدم شبكة VPN مجانية
نعم.إن الشبكة الخاصة الافتراضية المجانية الجيدة من شأنها أن تبقيك آمناً ومجهولا على الإنترنت من دون تكلفة.على عكس بعض مزودي الشبكات الخاصة الافتراضية المجانية الآخرين الذين يحققين إيرادات من العملاء من خلال جمع البيانات والمبيعات لتغطية الاستثمار على الخوادم وتحقيق الربح، فإن الشبكة الخاصة الافتراضية لشارك مزود جدير بالثقة.فهو ينشئ البيئة الأكثر أمانًا على الإنترنت دون المساس بمصالح المستخدمين.
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لا سجلات، لا إضافات
(آيشارك) وعدتني أنها لن تسجل و تجمع بياناتك أبداًلا التقاط، الحيل أو الحيل الخفية لانتهاك خصوصيتك.
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لا تسجيل، لا دفع
VPN (شارك) مفتوحة للاستخدام بدون الحاجة إلى حساب أو معلومات شخصية للتسجيلوهو مجاني بنسبة 100 ٪، ولا يتطلب دفع أو بطاقة ائتمان.
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لا تسجيل، لا دفع
VPN (شارك) مفتوحة للاستخدام بدون الحاجة إلى حساب أو معلومات شخصية للتسجيلوهو مجاني بنسبة 100 ٪، ولا يتطلب دفع أو بطاقة ائتمان.