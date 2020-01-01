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Get isharkVPN

VPN مجاني
رقم 1 الشبكة الافتراضية الخاصة الموثوق بها

قم بتنزيل شبكة ظاهرية خاصة فائقة الأمان وسريعة ومجانية لتعزيز الخصوصية على الإنترنت والوصول إلى أي محتوى على الإنترنت.

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حماية خصوصيتك مع VPN مجاني

ومهمتنا هي توفير وصول خاص وآمن إلى الإنترنت للجميع.يتم استخدام بروتون VPN من قبل النشطاء والصحفيين في جميع أنحاء العالم.خطتنا الحرة هي الوحيدة التي
  • check ليس لديه بيانات أو حدود للسرعة
  • check ليس لديه إعلانات
  • check لا تسجّل نشاطك على الإنترنت
  • check محمي بقوانين الخصوصية السويسرية

لماذا نعرض شبكة خاصة مجانية؟

تسرب الخصوصية، التهديد السيبراني الرئيسي، يزداد سوءا على الإنترنت.يجب أن يكون الجميع مسؤولين عن حماية الخصوصية على الإنترنت.الآن، نأخذ المهمة الهادفة إلى حماية أمن الإنترنت والخصوصية بالنسبة لك.
أطلقنا الشبكة الخاصة الافتراضية الخاصة بشارك التي تستعين بمخطط متقدم لحماية أنشطتك على الإنترنت وبياناتك الحساسة، بما في ذلك بروتوكول الإنترنت، الهوية، كلمة السر، الحسابات المصرفية، إلخ.وعلاوة على ذلك، فإنه يخلق الحرية بالنسبة لك للوصول إلى الشبكة العالمية لمزيد من الترفيه.لا تسرب، لا أثر، لا هجوم.
VPN ضد VPN أخرى حرة

بدلاً من القيود المختلفة والأداء الضعيف على معظم الشبكات الخاصة الافتراضية المجانية منخفضة التقييم، يمكن أن تقدم لك الشبكة الخاصة الافتراضية لشارك أفضل تجربة على الإنترنت وأكثرها أمانًا.

  • شبكة VPN المجانية
    الشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى
  • مواقع الخوادم
    100+ الخوادم في 6 مواقع
    3-5 خوادم في 3 مواقع
  • سرعة الإنترنت
    أسرع 5x
    بطيء جداً
  • تشفير قوي
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    close
  • اتصال مستقر
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  • إخفاء عنوان IP
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  • لا توجد سجلات
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    لست متأكدا
  • لا تسجيل
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    close

هل يجب أن أستخدم شبكة VPN مجانية

نعم.إن الشبكة الخاصة الافتراضية المجانية الجيدة من شأنها أن تبقيك آمناً ومجهولا على الإنترنت من دون تكلفة.على عكس بعض مزودي الشبكات الخاصة الافتراضية المجانية الآخرين الذين يحققين إيرادات من العملاء من خلال جمع البيانات والمبيعات لتغطية الاستثمار على الخوادم وتحقيق الربح، فإن الشبكة الخاصة الافتراضية لشارك مزود جدير بالثقة.فهو ينشئ البيئة الأكثر أمانًا على الإنترنت دون المساس بمصالح المستخدمين.

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    لا سجلات، لا إضافات

    (آيشارك) وعدتني أنها لن تسجل و تجمع بياناتك أبداًلا التقاط، الحيل أو الحيل الخفية لانتهاك خصوصيتك.

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    لا تسجيل، لا دفع

    VPN (شارك) مفتوحة للاستخدام بدون الحاجة إلى حساب أو معلومات شخصية للتسجيلوهو مجاني بنسبة 100 ٪، ولا يتطلب دفع أو بطاقة ائتمان.

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    لا تسجيل، لا دفع

    VPN (شارك) مفتوحة للاستخدام بدون الحاجة إلى حساب أو معلومات شخصية للتسجيلوهو مجاني بنسبة 100 ٪، ولا يتطلب دفع أو بطاقة ائتمان.

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Frequently Asked Questions
How does ishark VPN work?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.
How do I use ishark VPN?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.
How secure is ishark VPN?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.
How many devices can I protect with ishark VPN?
You can access residential proxies through country-specific or city-specific ports. Use your login credentials (username and password) or whitelisted IPs.
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