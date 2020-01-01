لماذا نعرض شبكة خاصة مجانية؟

تسرب الخصوصية، التهديد السيبراني الرئيسي، يزداد سوءا على الإنترنت.يجب أن يكون الجميع مسؤولين عن حماية الخصوصية على الإنترنت.الآن، نأخذ المهمة الهادفة إلى حماية أمن الإنترنت والخصوصية بالنسبة لك.

أطلقنا الشبكة الخاصة الافتراضية الخاصة بشارك التي تستعين بمخطط متقدم لحماية أنشطتك على الإنترنت وبياناتك الحساسة، بما في ذلك بروتوكول الإنترنت، الهوية، كلمة السر، الحسابات المصرفية، إلخ.وعلاوة على ذلك، فإنه يخلق الحرية بالنسبة لك للوصول إلى الشبكة العالمية لمزيد من الترفيه.لا تسرب، لا أثر، لا هجوم.