Is uw product gratis te gebruiken?

Een VPN kan uw privacy op verschillende manieren beschermen en u een veiligere online ervaring bieden. Een VPN kan: A beschermt uw ISP monitoring B bescherm uw vertrouwelijke informatie en maak een veilige verbinding met WiFi C krijg goedkopere online aanbiedingen/goedkopere tickets D gratis streaming tv in andere landen E verslaan hackers F anoniem downloaden/delen van bestanden

Kan ik een VPN gebruiken op mijn telefoon? Waarom zou ik dit doen?

Het gebruik van vpn-diensten moet niet beperkt blijven tot computers en laptops. Onze smartphones en tablets zijn voortdurend verbonden met het internet, wisselen gegevens uit en synchroniseren contacten, sociale media-accounts en andere profielen. We hebben gevoelige gegevens op onze smartphones of tablets, die we willen beschermen tegen hackers en nieuwsgierige blikken, vooral bij gebruik van onveilige openbare wifi-netwerken.