Wat is een vpn-server

Een vpn-server is een veilige externe server die veilig uw gegevens doorstuurt via het internet. Het is een unieke combinatie van hardware en proprietaire software, waardoor het veel geavanceerder is dan een eenvoudige remote server. De vpn-server kan verder worden aangepast aan specifieke taken, zoals P2P file sharing of Tor toegang.



De vpn-serverinfrastructuur is essentieel voor uw online veiligheid, privacy en comfort. Een server in de buurt van uw werkelijke locatie garandeert bijvoorbeeld meestal de beste verbindingssnelheden en streamingkwaliteit. Daarom is het belangrijk om een breed scala aan up-to-date vpn-servers over de hele wereld te hebben.