Ping of delay verwijst naar de tijd die nodig is om informatie van je machine naar de server te sturen (in dit geval pakketten) en de daarop volgende reactietijd. Ping wordt gemeten in milliseconden, dus hoe lager de Ping waarde, hoe sneller de verbinding.

Kortere routering van de verbinding tussen het apparaat en de gaming server is beter voor het verlagen van de ping, omdat ze kunnen verminderen elke merkbare vertraging tussen uw activiteiten en wat er gebeurt in het spel. Het gebruik van een VPN kan helpen om deze route te verkorten door verbinding te maken met een vpn-server dichter bij de gaming server.