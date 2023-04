VPN's zijn essentieel voor sport streaming, waar je ook bent.

Als u op reis bent, in het buitenland of in een andere tv-markt, maak dan verbinding met een VPN om veilig toegang te krijgen tot uw favoriete sportkanalen op elk netwerk. ExpressVPN verzendt uw verkeer via een private encryptie tunnel, zodat u uw gegevens te bewaken en te beveiligen in het buitenland.

Als u thuis kijkt, kunt u een VPN gebruiken om de beperkingen van uw ISP te omzeilen. ExpressVPN maakt uw internetverkeer meer anoniem, zodat uw ISP niet kan herkennen en vertragen uw verkeer.

Of u nu wilt kijken naar voetbal, tennis, boksen of een andere activiteit, kunt u elke seconde van de actie vast te leggen met een VPN. Score!