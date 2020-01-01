ishark VPN
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发现最好的VPN服务器
从isharkVPN在全球60个国家的5442台超高速服务器中选择。
获得ishark VPN Free
什么是VPN服务器
VPN服务器是一个安全的远程服务器，通过互联网安全地中继您的数据。它是硬件和专有软件的独特组合，使其比简单的远程服务器先进得多。VPN服务器可以进一步定制特定的任务，如P2P文件共享或Tor访问。
VPN服务器基础设施对您的在线安全、隐私和舒适至关重要。例如，靠近你实际位置的服务器通常能保证最好的连接速度和流媒体质量。这就是为什么重要的是有各种各样的最新的VPN服务器遍布全球。
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连接速度快
每台服务器上至少有一个1gbps端口可用，而每天都有新的10gbps端口添加。
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100%仅ram服务器
所有的服务器都运行在最新的软件更新上，不存储任何数据，偶尔也会被擦除。
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协议支持
我们的整个服务器网络支持安全可信的Wireguard, IKEv2和OpenVPN协议。
我们的VPN服务器的完整列表
国家(城市)
私人DNS
伪装模式
OpenVPN
WireGuard/
IPSec/IKEv2
扩展支持
轻松连接到isharkVPN服务器
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01
伟大的速度
VPN的速度很大程度上取决于你离服务器有多近。Surfshark的大型阵容几乎保证了拥有一个服务器，其中大多数至少有一个1gbps端口，许多升级到10gbps。
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02
无数据收集
Surfshark服务器配置为与我们的无日志策略协同工作。它们的ram特性确保一旦服务器更新或断开电源，它们就会完全重置。
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03
所有协议支持所有服务器
担心要连接的服务器是否支持您选择的VPN协议?不要担心!无论您使用的是WireGuard、IKEv2还是OpenVPN (TCP或UDP)，您都可以毫无问题地连接到任何服务器。
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04
隐私浏览
使用VPN应用程序，你所有的在线数据都会被加密。这样，它就不会被盗窃和窥探，也会让你更难被追踪。
为什么选择isharkVPN?
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可信服务器技术
通过审计确认基本的隐私保护，TrustedServer为安全设置了新的标准。
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马上准备好
连接到ExpressVPN快速简单。只需注册，下载，并连接与点击一个按钮!
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解除屏蔽你喜欢的网站
访问您最喜欢的内容免费审查。解除对脸书、Instagram、YouTube等的屏蔽。
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更多匿名浏览
更改设备的IP地址和位置，这样网站就不能使用这些数据来识别你的身份。
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流媒体视频和音乐
享受Netflix, Hulu, BBC, Spotify和更多的隐私，安全和极快的速度。
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全天候客户支持
随时通过实时聊天或电子邮件联系。我们保证多种语言的快速响应。
常见问题
如何注册你的网站
我们的产品不需要注册，下载使用即可
我可以用VPN做什么?
VPN可以通过多种方式来保护您的隐私，并为您提供更安全的在线体验。VPN可以:
a保护您免受ISP监控
b保护您的机密信息，并安全连接到任何WiFi
c获得更便宜的网购优惠/更便宜的机票
d在其他国家观看免费流媒体电视
e打败黑客
f匿名下载/共享文件
我可以在手机上使用VPN吗?我为什么要这么做?
VPN服务的使用不应仅限于电脑和笔记本电脑。我们的智能手机和平板电脑不断地连接到互联网，交换数据，同步联系人、社交媒体账户和其他资料。我们的智能手机或平板电脑上都有敏感数据，我们想保护这些数据不受黑客和窥探，尤其是在使用不安全的公共WiFi网络时。
免费下载ishark VPN启动，无需注册。 现在试一试