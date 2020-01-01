什么是VPN服务器

VPN服务器是一个安全的远程服务器，通过互联网安全地中继您的数据。它是硬件和专有软件的独特组合，使其比简单的远程服务器先进得多。VPN服务器可以进一步定制特定的任务，如P2P文件共享或Tor访问。



VPN服务器基础设施对您的在线安全、隐私和舒适至关重要。例如，靠近你实际位置的服务器通常能保证最好的连接速度和流媒体质量。这就是为什么重要的是有各种各样的最新的VPN服务器遍布全球。