什么是VPN服务器
VPN服务器是一个安全的远程服务器，通过互联网安全地中继您的数据。它是硬件和专有软件的独特组合，使其比简单的远程服务器先进得多。VPN服务器可以进一步定制特定的任务，如P2P文件共享或Tor访问。

VPN服务器基础设施对您的在线安全、隐私和舒适至关重要。例如，靠近你实际位置的服务器通常能保证最好的连接速度和流媒体质量。这就是为什么重要的是有各种各样的最新的VPN服务器遍布全球。
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    连接速度快

    每台服务器上至少有一个1gbps端口可用，而每天都有新的10gbps端口添加。

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    100%仅ram服务器

    所有的服务器都运行在最新的软件更新上，不存储任何数据，偶尔也会被擦除。

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    协议支持

    我们的整个服务器网络支持安全可信的Wireguard, IKEv2和OpenVPN协议。

我们的VPN服务器的完整列表

    国家(城市)
    私人DNS
    伪装模式
    OpenVPN
    WireGuard/ IPSec/IKEv2
    扩展支持

    轻松连接到isharkVPN服务器

    connect
    • 01
      伟大的速度
      VPN的速度很大程度上取决于你离服务器有多近。Surfshark的大型阵容几乎保证了拥有一个服务器，其中大多数至少有一个1gbps端口，许多升级到10gbps。
    • 02
      无数据收集
      Surfshark服务器配置为与我们的无日志策略协同工作。它们的ram特性确保一旦服务器更新或断开电源，它们就会完全重置。
    • 03
      所有协议支持所有服务器
      担心要连接的服务器是否支持您选择的VPN协议?不要担心!无论您使用的是WireGuard、IKEv2还是OpenVPN (TCP或UDP)，您都可以毫无问题地连接到任何服务器。
    • 04
      隐私浏览
      使用VPN应用程序，你所有的在线数据都会被加密。这样，它就不会被盗窃和窥探，也会让你更难被追踪。

    为什么选择isharkVPN?

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      可信服务器技术

      通过审计确认基本的隐私保护，TrustedServer为安全设置了新的标准。

    • chose
      马上准备好

      连接到ExpressVPN快速简单。只需注册，下载，并连接与点击一个按钮!

    • chose
      解除屏蔽你喜欢的网站

      访问您最喜欢的内容免费审查。解除对脸书、Instagram、YouTube等的屏蔽。

    • chose
      更多匿名浏览

      更改设备的IP地址和位置，这样网站就不能使用这些数据来识别你的身份。

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      流媒体视频和音乐

      享受Netflix, Hulu, BBC, Spotify和更多的隐私，安全和极快的速度。

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      全天候客户支持

      随时通过实时聊天或电子邮件联系。我们保证多种语言的快速响应。

    常见问题
    如何注册你的网站
    我们的产品不需要注册，下载使用即可
    你们的产品免费使用吗?
    是的，我们的产品免费使用
    如何下载您的应用程序
    你可以直接从应用商店下载
    我可以用VPN做什么?
    VPN可以通过多种方式来保护您的隐私，并为您提供更安全的在线体验。VPN可以:
    a保护您免受ISP监控
    b保护您的机密信息，并安全连接到任何WiFi
    c获得更便宜的网购优惠/更便宜的机票
    d在其他国家观看免费流媒体电视
    e打败黑客
    f匿名下载/共享文件
    我可以在手机上使用VPN吗?我为什么要这么做?
    VPN服务的使用不应仅限于电脑和笔记本电脑。我们的智能手机和平板电脑不断地连接到互联网，交换数据，同步联系人、社交媒体账户和其他资料。我们的智能手机或平板电脑上都有敏感数据，我们想保护这些数据不受黑客和窥探，尤其是在使用不安全的公共WiFi网络时。

    免费下载ishark VPN启动，无需注册。

    现在试一试
    下载iOS或Android版本的ishark移动应用程序。 google apple
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